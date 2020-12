Savona, i Carmelitani celebrano la solennità dell’Immacolata Concezione

Savona. Martedì 8 dicembre alle ore 11 nella Chiesa parrocchiale San Pietro Apostolo i Padri Carmelitani Scalzi presiedono la Santa Messa della solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.

Si tratta di un dogma proclamato da papa Pio IX nel 1854 con la bolla “Ineffabilis Deus”, che sancì come la Vergine Maria sia stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento, e non va confuso con il concepimento verginale di Gesù da parte di Maria.

L’Immacolata Concezione riguarda il peccato originale: per la Chiesa cattolica ogni essere umano nasce infatti con il peccato originale e solo la Madre di Cristo ne fu esente. In vista della venuta e della missione sulla Terra del Messia, a Dio piacque che la Vergine dovesse essere la dimora senza peccato per custodire in grembo in modo degno e perfetto il Figlio divino fattosi uomo.

Nella devozione cattolica la solennità è collegata con le apparizioni di Lourdes (1858) e iconograficamente con le precedenti apparizioni di Rue du Bac a Parigi (1830).