Savona, i Carmelitani celebrano la festa del Bambino Gesù di Praga

Savona. Mercoledì 6 gennaio alle ore 11 nella Chiesa San Pietro Apostolo, nel centro storico, i Padri Carmelitani Scalzi celebrano la Santa Messa solenne per la festa del Bambino Gesù di Praga, coincidente con la solennità dell’Epifania del Signore.

La statuetta originale lignea e ricoperta di cera è conservata presso la Chiesa Santa Maria della Vittoria della capitale della Repubblica Ceca. Si ritiene che l’immagine sia stata scolpita nel sud della Spagna nel XVI secolo per mano di un artista sconosciuto e giunta alla famiglia dei conti di Treviño e duchi di Nájera, ambasciatori della monarchia spagnola.

Nel 1628 venne quindi ceduta ai Carmelitani Scalzi del convento da Polixena Lobcowicz, il quale a sua volta l’aveva ricevuta come dono di nozze dalla madre María Manrique de Lara.

L’immagine è oggetto di grande devozione per via della sua fama miracolosa e ha ricevuto diversi riconoscimenti papali: Leone XIII ne istituì la congregazione nel 1896, Pio X ne organizzò la fratellanza nel 1913 mentre Benedetto XVI donò una corona d’oro in occasione della sua visita apostolica nel settembre 2009.