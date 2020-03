Domenica 14 giugno le strade savonesi saranno tutte nostre grazie alla sesta edizione della Savona Half Marathon. La mezza maratona di categoria Bronze si snoda sulla distanza di 21,097 km attorno ai punti cruciali del centro cittadino (via Paleocapa, corso Mazzini, via Nizza, corso Vittorio Veneto, corso Cristoforo Colombo), l’Aurelia e il comune di Vado Ligure per poi ritornare in città (via Paleocapa).

Dunque uno scenario mozzafiato con uno speciale panorama e lungo un tracciato pianeggiante e veloce in cui si corre anche a pochi metri dal mare con pochissimi cambi di direzione. La corsa denominata “Città dei Papi” è organizzata dall’Associazione Chicchi di Riso e dal Comune di Savona, con il patrocinio del Comune di Vado Ligure, della Provincia di Savona e della Regione Liguria e con il supporto tecnico della Podistica Savonese.

Ma non è presente solo la 21 km: per chi vuole fare meno fatica o passare una giornata in famiglia sono organizzate anche la Savona Ten 10K e la Savona Family Run. La Ten 10k parte pochi minuti dopo la mezza maratona ed è una gara di corsa su strada non agonistica sulla distanza di 10 km. Invece la Family Run è una camminata non competitiva su strada sulla distanza di circa 5 km. Tutte partiranno da via Paleocapa, dove arriveranno le due gare, mentre la camminata terminerà in piazza Calabresi.

Inizialmente prevista per il 15 marzo la Savona Half Marathon 2020 è stata rinviata al 14 giugno a causa dell’emergenza Coronavirus. Gli atleti che avessero già perfezionato l’iscrizione saranno automaticamente iscritti alla gara. In alternativa sarà data loro la possibilità di congelare gratuitamente l’iscrizione utilizzando la stessa per l’edizione 2021.