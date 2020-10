Savona, Giuseppe Milazzo presenta “Sandro Pertini. Gli anni giovanili”

Savona. Mercoledì 28 ottobre dalle ore 19:30 al Circolo Cantagalletto si terrà la cena – incontro con lo storico Paolo Berizzi, che presenta il libro “Sandro Pertini. Gli anni giovanili” (L’Ornitorinco edizioni).

Gli anni della prima parte della vita di Pertini, cruciali per la sua formazione umana e politica, sono stati fino ad oggi poco studiati. Milazzo ha compiuto un’accurata e approfondita ricerca negli archivi pubblici di Stella, Savona e Genova, ricostruendo i suoi rapporti familiari, la sua partecipazione alla Grande Guerra, le sue amicizie e le frequentazioni di quegli ambienti e quei personaggi che lo influenzarono nel suo divenire antifascista e socialista.

Ne emerge un Pertini che nella Savona degli anni Venti non fu affatto un isolato ma fece parte di un gruppo di antifascisti ben organizzato e attivissimo, di cui fu sostanzialmente l’elemento più giovane ma anche agguerrito. Grazie all’esame di documenti privati comprendiamo come le sue scelte e le sue posizioni politiche, i principi e gli ideali che avrebbe manifestato negli anni della maturità ebbero la loro origine nelle esperienze vissute in quegli anni lontani.

