Savona entra nel nuovo anno con il Gloria di Vivaldi

Le note del celebre, quanto vario e coinvolgente, Gloria di Vivaldi in re maggiore RV 589, risuoneranno a Savona il prossimo 4 gennaio, alle ore 21.00, presso l’Oratorio dei SS. Giovanni Battista, Evangelista e Petronilla, in via Guidobono 12.

L’esecuzione è affidata al Coro Polifonico Luigi Porro di Genova, diretto dal maestro Marco Simoncini, che, divulgando la cultura musicale attraverso la valorizzazione dell’esperienza corale, prosegue l’opera del noto sacerdote e musicista genovese (Don Luigi Porro appunto) che tanto si adoperò per quasi cinquant’anni fino al 2000 per animare la vita culturale del capoluogo.

Solisti saranno il soprano Giovanna Canepa e il mezzo soprano Elisa Lagutaine. Organista: Dennis Ippolito. Collabora attivamente all’evento il Coro Polifonico Città di Albisola Superiore. Nell’occasione verranno eseguiti anche brani natalizi contemporanei e tradizionali. La cittadinanza è invitata.