Savona, “Concerti d’Autunno” dei pianisti Sabrina Dente e Valerio Premuroso

Savona. Continua con successo all’Oratorio Santi Giovanni e Petronilla, in via Guidobono 12, il Festival Pianistico Internazionale nell’ambito dei “Concerti d’Autunno” per Accelerando Arts & Music Festival, organizzato dall’Associazione Musicale Dioniso con la direzione artistica di Cinzia Bartoli.

Sabato 26 settembre alle 20:30 si esibirà la pianista Sabrina Dente con musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Joseph Haydn e Fryderyk Franciszek Chopin. Domenica 27 alla stessa ora sarà invece la volta di Valerio Premuroso con brani di Achille-Claude Debussy, Ottorino Respighi e Aleksandr Nikolaevič Skrjabin.

È obbligatoria la prenotazione chiamando o inviando un messaggio Whatsapp al numero di telefono 329 1657052.