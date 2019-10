“Savona: come la vorrei…” – Le ricette di Italia Nostra per l’ambiente e il paesaggio

Martedì 15 ottobre alle ore 18 alla Libreria Ubik Roberto Cuneo e Mauro Dell’Amico parleranno di “Savona: come la vorrei….”, alcune semplici ricette per migliorare l’ambiente e il paesaggio in cui viviamo a cura di Italia Nostra.

Non ci vorrebbe molto per migliorare l’ambiente e il paesaggio dove viviamo, anche a Savona, ma nonostante ciò questo viene reso impossibile. Alcune ricette? Semplice: limite reale al consumo di suolo per usi privati (seconde case); alimentazione elettrica delle navi in porto ed a GNL in navigazione; traffico urbano e portuale su ferrovia; divieto di costruire in cemento sulle spiagge e rinaturalizzazione; riuso dell’acqua prodotta dal depuratore; tutela paesaggistica della città; gestione democratica dell’Autorità portuale.

Alcuni di questi interventi necessiterebbero di significative risorse finanziarie ma i benefici per la città sarebbero enormi in termini di vivibilità, salute, valorizzazione del territorio, gestione delle risorse, ecc. Perché non attuarli?