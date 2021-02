Savona celebra l’impegno degli operatori sanitari e dei volontari nella lotta al Covid-19

In collaborazione con l’Ordine delle Professioni Infermieristiche e l’ASL 2 il Comune di Savona aderisce alla Giornata Nazionale dei Professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del Volontariato, istituita per onorare il loro impegno e sacrificio nel corso dell’emergenza da Coronavirus, con un incontro sabato 20 febbraio alle ore 11 su YouTube.

L’evento si aprirà con i saluti del sindaco Ilaria Caprioglio, del prefetto Antonio Cananà e del vescovo Calogero Marino, cui seguirà una breve introduzione del direttore dell’ASL 2 Marco Damonte Prioli. Seguiranno gli interventi degli ordini professionali di infermieri, medici chirurghi e odontoiatri, farmacisti e assistenti sociali e del Centro Servizi per il Volontariato.

Per l’Ordine delle Professioni Infermieristiche sarà l’occasione di presentare l’istituzione del fondo di solidarietà “Noi con gli infermieri” e del video “Vicini col cuore”, realizzato per testimoniare l’esperienza di quest’ultimo anno di intenso lavoro. A conclusione ritireranno l’encomio della Città di Savona la locale Croce Rossa, con il presidente Giuseppe Curia, e la Croce Bianca, con il presidente Giovanni Carlevarino.

“È un’importante giornata che la nostra amministrazione desidera celebrare nella Sala Consiglio del Palazzo del Comune al fine di onorare e ringraziare tutto il personale medico, sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato per l’encomiabile lavoro svolto in occasione dell’evento pandemico tutt’ora in corso”, dichiara Caprioglio.

“Sarà una buona occasione per ricordare i colleghi che hanno sempre dato il massimo – dichiara Prioli – Molti di loro si sono ammalati ma sono tornati presto in corsia per offrire ancora una volta la loro professionalità con un encomiabile spirito di abnegazione. L’istituzione di questa giornata è il riconoscimento per tutte quelle professioni impegnate nella tutela della salute e nella cura delle persone malate”.