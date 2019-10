“Savona – Cadibona” Revival – Passerella rievocativa dei motori di una volta

Domenica 13 ottobre torna il revival della “Savona – Cadibona”, organizzato dal Vintage Motors Club Savona e Studio Aschei. La manifestazione vedrà la straordinaria partecipazione di circa sessanta vetture e si pone l’obiettivo di recuperare memoria storica, testimonianze, informazioni e notizie del celebre evento sportivo ancora fortemente radicato nella memoria degli appassionati.

Appuntamento alle ore 9 con l’arrivo e l’esposizione delle vetture partecipanti nel piazzale antistante il centro polifunzionale Le Officine. A seguire una défilé delle auto storiche lungo i 26 km di percorso sul colle di Cadibona fino a Cosseria. Alle ore 16 tutti i piloti saranno al Museo della bicicletta.

Nata come prova del Campionato Sociale di Velocità in Salita dell’Automobile Club Savona, le origini di questa storica competizione risalgono agli anni precedenti all’inizio della Seconda Guerra Mondiale. Fino al 1969 la “Savona – Cadibona” è stata uno dei più attesi appuntamenti per appassionati della cultura automobilistica nel Savonese e non solo.

Storica fu senza dubbio la vittoria del pilota Camillo Luglio nell’edizione del 1953, quando la sua impresa a bordo di una Ferrari 4000, insieme al nome della stessa competizione, venne inserita nel celebre albo d’oro delle vittorie Ferrari. O ancora il record di velocità segnato nel 1967 da Edoardo Lualdi Gabardi a bordo di un altro “Cavallino Rosso”, la Ferrari Dino 206 S.

Tuttavia, se lo spirito dell’evento sportivo sapeva di agonismo, carrozzerie tirate a lucido e sedili di pelle, il revival proposto dal Vintage Motors Club Savona sarà decisamente meno competitivo: un’occasione unica per stanare da box e garage preziose auto d’epoca dalle linee filanti e sinuose nel loro design, senza età e dal rombo inconfondibile.