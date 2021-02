Savona, benedizione delle candele per la Presentazione al Tempio del Signore

Savona. Martedì 2 febbraio alle ore 18 presso la Chiesa San Pietro Apostolo i Padri Carmelitani Scalzi presiederanno la Messa per la festa della Presentazione di Nostro Signore Gesù Cristo al Tempio e la Giornata della vita consacrata, durante cui saranno benedette le candele.

“Candelora” è infatti il nome con cui la festa è popolarmente nota in italiano e altre lingue. Le candele sono il simbolo di Cristo “luce per illuminare le genti”, come il Bambino Gesù venne chiamato dal vecchio Simeone al momento della presentazione al tempio di Gerusalemme, prescritta dalla Legge giudaica per i primogeniti maschi.

Fino alla riforma successiva al Concilio Vaticano II e tuttora nella forma straordinaria del rito romano la festa era ed è chiamata Purificazione della Beata Vergine Maria. La riforma volle riportare la festa all’originale evento: la celebrazione della Presentazione al Tempio del Signore. La festa viene osservata anche dalla Chiesa ortodossa e da diverse chiese protestanti.