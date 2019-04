Savona a ritmo di Ska al The Tube con i Persiana Jones

Avevano fatto saltare i savonesi nel 2001 con uno show memorabile al Ju Bambeach, insieme ai Meganoidi, e poi di nuovo all’interno delle mura del Priamar nel 2014 in occasione del festival “La Fortezza della Musica”. Ecco che dopo altri 5 anni i Persiana Jones tornano ad esibirsi all’ombra della Torretta con la tappa in programma sabato 4 maggio al The Tube di via Famagosta.

Per i fan dello Ska-core la band piemontese non ha certo bisogno di presentazioni, per chi invece si sta approcciando da poco a questo tipo di sonorità basti sapere che dall’anno della loro formazione (1988) ad oggi i Persiana Jones si sono affermati come una delle band più in voga del genere all’interno del panorama nazionale e internazionale.

Apparsi sulla scena con l’iniziale nome di “Persiana Jones e le Tapparelle Maledette” (ispirato al film “Indiana Jones ed il Tempio Maledetto” e poi abbreviato) il gruppo pubblica il primo EP “Impazzire” nel 1990, per poi pubblicare album che ottengono ottimi consensi di pubblico e critica come “Siamo Circondati” (1995), “Brivido Caldo” (1997), “Puerto Hurraco” (1999) e “Agarra La Onda” (2001), fino al recentissimo EP “Ancora!” uscito quest’anno.

In apertura L’Esperimento del Dottor K, band horror punk genovese in forza all’etichetta underground Flamingo Records. Inizio concerti ore 21:30, a seguire dj set.