“Santi, monaci, navigatori” – Escursione da Varigotti a Noli

Dopo una breve ascesa il cammino sarà impreziosito dalla Chiesa medioevale San Lorenzo (XIV secolo), il monumento di “Carnera”, personaggio tutto da raccontare, la Torre delle Streghe, antico confine comunale, il semaforo di Capo Noli e l’eremo appartenuto al capitano D’Albertis, studioso e navigatore a cavallo tra ‘800 e ‘900.

Ci aspetterà un finale scenografico presso la Grotta dei Falsari e, superati i ruderi del Lazzaretto, si giungerà a Noli nei pressi della Chiesa romanica San Paragorio (XII secolo).

Pranzo al sacco in autogestione. È d’obbligo indossare abbigliamento idoneo (pantaloni lunghi e scarpe da trekking). Munirsi di borraccia; torcia e frontalino opzionali. Contributo escursione: € 12 (ridotto € 10 per under 14 e soci Roero Langhemare).