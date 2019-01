In occasione della festa della Presentazione del Signore al Tempio (la cosiddetta Candelora) il vescovo di Savona Noli Calogero Marino presiederà la Santa Messa sabato 2 febbraio alle ore 15 presso la chiesa parrocchiale San Pietro in via Untoria, nel centro storico di Savona, insieme ai religiosi e alle religiose della diocesi per la celebrazione della XXIII Giornata mondiale della vita consacrata.