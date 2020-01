In occasione della Festa della Presentazione del Signore al Tempio e con la partecipazione dei religiosi e delle religiose della diocesi di Savona – Noli domenica 2 febbraio alle ore 15:30 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta il vescovo Calogero Marino presiederà la Santa Messa per la 24esima Giornata della Vita Consacrata.

Nella Chiesa cattolica per vita consacrata si intende quella forma con cui i fedeli chierici o laici, uomini o donne, si consacrano a Dio attraverso la professione mediante voto pubblico dei consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza in un istituto o una società eretta o approvata dall’autorità ecclesiastica (Santa Sede o vescovi).

I consacrati non vanno confusi con i membri del clero, ossia coloro che hanno ricevuto il Sacramento dell’Ordine indipendentemente dallo stato di vita che hanno scelto, sia esso secolare (i cosiddetti diocesani) o regolare (religiosi e consacrati).

Nella celebrazione liturgica si benedicono le candele, simbolo di Cristo “luce per illuminare le genti”, come il bambino Gesù venne chiamato dall’anziano Simeone al momento della presentazione al Tempio di Gerusalemme, prescritta dalla Legge giudaica per i primogeniti maschi.