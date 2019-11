Santa Messa “della pausa pranzo”

Martedì 26 novembre alle ore 13 nella Chiesa San Pietro a Savona si celebra la Santa Messa per consentire a chi è impedito dagli orari d’ufficio o di studio oppure non può la domenica di prendere parte all’Eucaristia anche durante la settimana. In questo giorno si ricorda san Bellino, vescovo di Padova, martire e insigne difensore della Chiesa, che nella selva presso Fratta, nel territorio di Rovigo, crudelmente aggredito dai sicari morì per le molte ferite subite.

L’iniziativa è stata avviata in aprile dalla Diocesi di Savona Noli. “L’idea è partita dal vescovo Calogero Marino durante un incontro della nostra vicaria e dal teologo don Giuseppe Noberasco – spiega il parroco padre Piergiorgio Ladone – La scelta di svolgerla qui è venuta naturale perché noi frati carmelitani siamo sempre presenti nella comunità.

Inizialmente si pensava di celebrare ogni giorno nei periodi forti quali Avvento e Quaresima, poi abbiamo riflettuto sul fatto che generalmente le Messe feriali si celebrano al mattino o al pomeriggio, cioè quando lavoratori e studenti sono impegnati o tornano a casa, e così si è deciso di officiare nell’ora in cui costoro sospendono le loro attività”.

Oltre al carmelitano scalzo presiedono questa funzione monsignor Marino e sacerdoti che colgono l’occasione per una catechesi. “In questa liturgia l’omelia è molto importante – spiega padre Ladone – ecco perché i celebranti sono spesso il Vescovo, la cui parola ha un valore magisteriale e carismatico, e don Noberasco, che è uno stimato studioso. Il valore di questa Eucaristia è forte perché inserita al centro della giornata”.