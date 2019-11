Santa Messa “della pausa pranzo”

Martedì 19 novembre alle ore 13 nella Chiesa San Pietro a Savona si celebra la Santa Messa per consentire a chi è impedito dagli orari d’ufficio o di studio oppure non può la domenica di prendere parte all’Eucaristia anche durante la settimana. In questo giorno si fa memoria del sacerdote carmelitano scalzo san Raffaele Kalinowski di san Giuseppe.

Il Signore mi sostiene

L’iniziativa è stata avviata in aprile dalla Diocesi di Savona Noli. “L’idea è partita dal vescovo Calogero Marino durante un incontro della nostra vicaria e dal teologo don Giuseppe Noberasco – spiega il parroco padre Piergiorgio Ladone – La scelta di svolgerla qui è venuta naturale perché noi frati carmelitani siamo sempre presenti nella comunità.

Inizialmente si pensava di celebrare ogni giorno nei periodi forti quali Avvento e Quaresima, poi abbiamo riflettuto sul fatto che generalmente le Messe feriali si celebrano al mattino o al pomeriggio, cioè quando lavoratori e studenti sono impegnati o tornano a casa, e così si è deciso di officiare nell’ora in cui costoro sospendono le loro attività”.

Oltre al carmelitano scalzo presiedono questa funzione monsignor Marino e sacerdoti che colgono l’occasione per una catechesi. “In questa liturgia l’omelia è molto importante – spiega padre Ladone – ecco perché i celebranti sono spesso il Vescovo, la cui parola ha un valore magisteriale e carismatico, e don Noberasco, che è uno stimato studioso. Il valore di questa Eucaristia è forte perché inserita al centro della giornata”.