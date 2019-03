Santa Messa del Mercoledì delle Ceneri

Mercoledì 6 marzo alle ore 18 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta di Savona il vescovo Calogero Marino presiederà la la celebrazione della Santa Messa delle Ceneri.

Il Mercoledì delle Ceneri, detto anche Giorno delle Ceneri o più semplicemente Le Ceneri, precede la Prima Domenica di Quaresima, che nella Chiesa Cattolica di rito romano e in molte Chiese protestanti coincide con l’inizio della Quaresima, periodo liturgico “forte” a carattere battesimale e penitenziale in preparazione della Pasqua cristiana.

In questo giorno tutti i cattolici dei vari riti latini sono tenuti a fare penitenza e ad osservare il digiuno e l’astinenza dalle carni. Da queste disposizioni ecclesiastiche derivano alcune locuzioni fraseologiche come “carnevale” (dal latino “carnem levare”, ossia “eliminare la carne”) o “Martedì grasso” (l’ultimo giorno di Carnevale, vigilia delle Ceneri, in cui si può mangiare “di grasso”).

Per chi non potrà partecipare la celebrazione verrà officiata anche la sera alle ore 21 nella Chiesa Santa Maria Giuseppa Rossello, nel quartiere Villetta, a Savona (info: 019828905).