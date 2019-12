“Sangue del mio sangue” apre la tredicesima Kronostagione

Allo Spazio Bruno sabato 30 novembre alle 21 e in replica domenica 1 dicembre alle 16:30 la XIII Kronostagione avrà inizio con il debutto ingauno di “Sangue del mio sangue”, l’ultimo lavoro di Kronoteatro prodotto con il sostegno di Armunia Centro di Residenze Artistiche Castiglioncello, PimOff Milano e Festival Asti Teatro (al termine cena offerta da Kronoteatro).

Lo spettacolo è stato presentato in anteprima a Castrovillari, al festival “Primavera dei teatri” e in prima nazionale al Festival di Asti nel giugno scorso. Scritto da Riccardo Spagnulo e diretto da Maurizio Sguotti, “Sangue del mio sangue” è liberamente ispirato a “Io, Pierre Rivière, avendo sgozzato mia madre, mia sorella e mio fratello…” di Michel Foucault ed è interpretato in scena da Tommaso Bianco, Simone Benelli, Matteo Di Somma e Maurizio Sguotti.

Nel nord della Francia di inizio Ottocento avviene un fatto di sangue che sconvolge l’opinione pubblica: l’appena diciottenne Pierre Rivière si macchia dell’omicidio a sangue freddo di sua madre, della sorella e del fratello di pochi anni allo scopo di “liberare il padre” dalle sofferenze della famiglia.

Chi era dunque Pierre Rivière? Un contadino semianalfabeta, un folle, un assassino, un liberatore, un prodigio, un mostro? Difficile saperlo con certezza. “Ciò che ci interessa è sradicare questo racconto dai cardini della Storia e farlo vivere ancora in una cifra sospesa vicina al nostro oggi, per mettere in luce come, nonostante cambino i modi in cui si manifestano gli universali di cui gli esseri umani sono fatti, è nell’eterna contraddizione e nell’impossibilità di una risposta univoca e semplicistica che vive la natura dell’uomo. Sia egli un ragazzo o un mostro”, spiega Kronoteatro.

Biglietteria aperta sabato dalle ore 16 alle ore 19. Apertura botteghino ore 20:30 / ore 16 nel pomeridiano. Posto unico € 16, studenti under 26 € 13.