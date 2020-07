L’artista Sandra Chiappori espone a Savona

Da lunedì 3 agosto a venerdì 4 settembre l’artista Sandra Chiappori espone presso la Vetrina d’Artista in corso Italia, a Savona, all’interno della sede della Banca carige. A curare la mostra: Silvia Bottaro, presidente associazione “Aiolfi” no profit, Savona e critico d’arte.

L’inaugurazione avverrà il primo giorno di esposizione.

Così presenta la mostra Silvia Bottaro: “Da Sassello, dove vive e lavora, a Savona il tragitto è breve ma il cambio di prospettiva è importante e, in tal modo, Sandra Chiappori ci presenta le sue ricerche creative, fatte sulla carta con la difficile tecnica dell’acquerello, tecnica che è capace di attraversare con sorprendente ‘realtà’, utilizzando la competenza pura che combina acqua e colore, fondendo sulla carta i vari pigmenti, senza ausilio di ulteriori elementi che renderebbero il lavoro pittorico a pratica mista, firmando ogni lavoro con lo pseudonimo Imamami”.

“Dalla fine del 2018 ha cominciato a dipingere con colori acrilici nel campo informale, sviluppando una personale tecnica di esecuzione e rappresentazione: una sua caratteristica è proprio quella di sperimentare sempre con creazioni leggere, trasparenti poetiche: quando usa l’acquerello con ‘segno’ molto personale, poi passa, invece, a creazioni di ‘fuoco’, d’impeto, incandescenti allorchè usa il metodo dell’informale. Le sue opere sono al confine della concretezza in una dimensione, a volte, con scenari surreali, altre arrivano al bordo di un sogno. Tutte rapiscono l’osservatore per il proprio piglio gentile, con i colori da accarezzare, oppure per gli squarci della sua dialettica fortemente istintuale”.

“La Chiappori pare lanciare sempre delle sfide, prima di tutto a sé, poi cerca delle affinità, degli incroci con la verità di certi fatti, di alcuni animali (i delfini piuttosto che i rapaci), con la Bellezza del mare, delle scogliere, dei giardini. Lavori, apparentemente privi di “figure”, da non incapsulare come opere informali, ma, a mio parere, sono realizzazioni non semplici, ingenue come erroneamente si può superficialmente intendere: sono creazioni sempre in bilico tra astrazione e figurazione, intensi che cercano di catturare la fragilità della bellezza con una rara e, finanche, insolita emotività tratta dalla tragedia shakespeariana. Al suo attivo ha partecipato a numerose mostre tra cui la presenza alla Esposizione Collettiva come artista selezionato alla 8a Biennale d’arte internazionale a Monte Carlo (Principato di Monaco) (Settembre 2018) e all’esposizione collettiva Genova Arte Expo 2020 presso Satura Art Gallery – Genova – Luglio 2020”.