San Valentino ad AsinOlla

La solita cena a lume di candela? No, è ora di rompere con le vecchie abitudini, con la solita routine… Perché non concedersi una fuga romantica in mezzo al verde delle colline?

Divertimento, relax e contatto con la natura. Un contest ideale per trascorrere la tua giornata assieme al tuo partner: una celebrazione dell’amore fatta di emozione, fascino e originalità.

Per questo il parco natura “Asinolla” a Pietra Ligure ha organizzato un programma davvero speciale per San Valentino: sarà possibile usufruire dei servizi della struttura, vedere da vicino gli animali del parco e godersi un panorama mozzafiato.

Per domenica 16 febbraio ecco le proposte per gli innamorati:

– cesto da picnic con finger food, vino e l’affitto amaca: 40€

– cesto da picnic con finger food, vino, affitto amaca e giro per coppie attraverso il parco in compagnia degli asinelli – slow trekking: 50€

– solo entrata al parco: 10€

I prezzi sono a coppia. Per le coppie con bambini nessun problema. Asinolla mette a disposizione il suo staff per far divertire i piccoli ospiti con gli animali e gli altri servizi della struttura, lasciando spazio all’intimità di mamme e papà.

Quindi non perdere l’occasione di una scelta “green” per San Valentino: due cuori e un parco da esplorare e regalare alla tua metà.