San Valentino ad Albisola Superiore

Venerdì 14 febbraio amore e arte si uniranno in occasione dell’evento “Passeggiando tra i versi d’amore, luci e poesie per San Valentino” ideato dall’assessorato alla cultura del Comune di Albisola in collaborazione con l’associazione Pescatori.

La città sarà decorata con pannelli “letterari” alcuni dei quali reciteranno versi di poeti famosi, italiani e stranieri, in particolare del ligure Eugenio Montale a cui è peraltro dedicata la passeggiata a mare; altri saranno lasciati “bianchi” per coloro che vorranno scrivere frasi, pensieri o poesie d’amore.

Verranno inoltre illuminati di colore rosso sino a domenica 16 febbraio il pannello in ceramica di Milena Milani e l’arco di Piazza Matteotti per suggellare il legame tra la tradizione artistica di Albisola e la giornata dedicata a tutti gli innamorati.

L’inaugurazione dell’iniziativa si terrà il 14 febbraio alle ore 18.30 in Piazza Matteotti 5.

“Milena Milani, scrittrice pittrice ceramista savonese, è sempre stata fortemente legata ad Albisola dove ha frequentato numerose manifatture dando vita alla sua tipica produzione artistica caratterizzata dal linguaggio del lettering ossia dipingere inserendo la parola sul decoro ceramico di cui il pannello sulla Passeggiata con dedica alla nostra città costituisce un significativo esempio della sua arte” spiega l’assessore Simona Poggi a proposito della scelta del pannello in ceramica.

“Ogni occasione è importante per promuovere la cultura e l’arte ad Albisola e chi lo desidera potrà lasciare una piccola parte di sé. Venerdì 14 febbraio i protagonisti sarete voi. Chi meglio di Cupido saprà portare un po’ di poesia sul nostro splendido lungomare?” conclude Simona Poggi.