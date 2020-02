San Valentino a Ca di Ni

Per questo San Valentino volete stupire la vostra dolce metà con qualcosa di diverso e molto romantico? Ca di Ni è quello che fa per Voi!

Già al Vostro arrivo, passeggiando per le vie di Finalborgo, assaporerete il romanticismo di questo luogo per poi concedervi una cena a lume di candela e un buon calice di vino.

Ed ecco a Voi il menù:

Benvenuto con calice di prosecco accompagnato da involtino di gambero,

crostone con pere pecorino e crema di aceto balsamico e insalata capricciosa su cialda di riso

*****

Polipetti affogati su maionese al nero di seppia e punte di asparagi

Carpaccio di salmone con spuma al tartufo

*****

Nidi di tagliatelle verdi con ragù di pesce allo zafferano e lamponi

*****

Involtini di pesce San Pietro alle erbe di Provenza con insalata di agrumi

*****

Cuore di tiramisù al pistacchio e crumble all’amaretto

*****

Caffè e piccola pasticceria

Euro 50 a persona. Coperto, calice di prosecco, acqua e caffè inclusi nell’offerta. Vino escluso.

Su richiesta possibilità di cenare nella torretta quattrocentesca, in forma privata, dedicata alla sola coppia, allestita a tema per l’occasione e con possibilità di avere un menù speciale pensato con Voi. In questo caso il prezzo verrà stabilito in base al menù.

È obbligatoria la prenotazione.