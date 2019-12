“Salute e territorio” – Incontro sul tema dei servizi sociali e sanitari

Lunedì 16 dicembre dalle ore 9 in Sala Rossa a Savona la Camera del Lavoro, il Sindacato Pensionati CGIL e l’AUSER organizzano l’incontro pubblico “Salute e territorio”, con cui si intende approfondire il tema dei servizi sociali e sanitari, contribuire a diffondere l’informazione sull’attuale offerta e comprendere progetti e iniziative future.

La nostra provincia si contraddistingue come la più longeva del Paese con un territorio particolarmente complesso e critico sotto molti punti di vista, come purtroppo dimostrato ancora a seguito dei recenti eventi meteorologici.

Una buona qualità della vita per la popolazione di una provincia con queste caratteristiche, a partire da anziani e fasce deboli, non può prescindere da una cultura della territorialità sempre più rivolta alle necessità delle persone e alle esigenze del territorio, dall’attenzione nella programmazione, da una sempre più stretta e proficua sinergia tra i diversi servizi, dalla diffusione capillare dell’informazione in merito all’offerta esistente.

Da questa premessa e dalla convinzione che occorra in proposito il sempre più forte coinvolgimento di tutti i soggetti del territorio, CGIL, SPI CGIL e AUSER di Savona promuovono l’incontro pubblico in oggetto, che sarà concluso da Antonella Pezzullo, segretaria nazionale SPI CGIL.