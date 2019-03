Dal 15 al 17 marzo torna l’atteso appuntamento con il Salone dell’Agroalimentare Ligure a Finalborgo, evento enogastronomico leader nel panorama nazionale ed internazionale.

La sede del Salone dell’Agroalimentare Ligure sarà sempre il prestigioso Complesso Monumentale di Santa Caterina, comprese le piazze del centro storico di Finalborgo, che fa parte dei Borghi più Belli d’Italia.

Il Salone dell’Agroalimentare Ligure è un evento che si pone l’obiettivo di valorizzare il territorio ligure attraverso le peculiarità enogastronomiche regionali e le sue produzioni di qualità, e come di consueto è articolata in due parti:

• La rassegna espositiva, un’ampia area di spazi espositivi, in cui le imprese liguri potranno presentare i propri prodotti caratterizzati

da elevati livelli di qualità e tipicità;

• Le iniziative culturali e didattiche

Un ampio programma di laboratori, show-cooking e corsi a cui potranno partecipare visitatori ed espositori.

Il Salone dell’Agroalimentare Ligure è un evento che intende soddisfare il consumatore e l’operatore di settore, sempre più esigenti in termini di qualità ed alla ricerca di prodotti tipici e tradizionali, permettendo al pubblico di provare sapori e profumi attraverso la visita agli spazi espositivi, ma anche attraverso tutte le attività collaterali in programma.

Nel 2019 il Salone dell’Agroalimentare Ligure ospiterà alcuni eventi legati alla giornata nazionale contro i disturbi del comportamento alimentare DGA ed il Salone si tingerà di lilla, come il Fiocchetto Lilla, simbolo della Gionata DGA.

Carla Lertola sarà la madrina del Salone dell’Agroalimentare Ligure, una famosissima dietologa di fama internazionale ed autrice di libri dedicati alla sana alimentazione. Inoltre scrive rubriche su diverse destate ed è spesso ospite di programmi tv dove si parla di sana alimentazione.

Orario di apertura del Salone:

venerdì 15 marzo dalle 16.00 alle 20.00

sabato 16 marzo dalle ore 10.00 alle ore 20.00

domenica 17 marzo dalle ore 10.00 alle ore 20.00

La manifestazione e tutti gli eventi collaterali sono ad ingresso libero.

Qui è disponibile il programma completo