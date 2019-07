Salite e solidarietà con il Vertical Lai da Colla

Domenica 21 luglio a Balestrino esordisce il Vertical Lai da Colla, organizzato dall’asd Runners for Autism. Alle 18 partirà la corsa: il tracciato seguirà uno dei tanti sentieri nel bosco di Balestrino, da correre tutto d’un fiato. Solo 1.5 km ma con un dislivello positivo di 300 m.

La manifestazione ha carattere non competitivo, quindi è aperta anche a chi non è abitualmente un runner ma ama le salite o si vuole mettere alla prova anche solo camminando.

Cosa aspettate a iscrivervi? I pettorali disponibili sono solo 150! Il costo di iscrizione è di 15 €, comprensivo di buono pasto, omaggio e gadget. Iscrivendovi non parteciperete solo ad una divertente corsa ma darete in vostro importante contributo ad una causa benefica: il ricavato verrà interamente devoluto alla realizzazione di progetti di integrazione sportiva per i ragazzi dell’associazione Runners for Autism.