Dietro tantissime etichette di birra artigianale ci sono delle magnifiche storie – spesso giovani storie – che meritano di essere conosciute e raccontate ed è quello che faranno al Salea Beer Fest, dal 6 all’8 settembre in Regione Terracongilio a Salea d’Albenga.

Sarà un fine settimana molto intenso dove, accanto all’assaggio di birre rosse, chiare, scure, doppio e triplo malto sarà possibile parlare direttamente con i mastri birrai a proposito di luppolo, modalità di produzione e soprattutto degustare le birre artigianali.

Non mancheranno: la cucina di strada che si abbina alla perfezione alla schiuma e al sapore della birra e la musica grazie ai concerti dal vivo e ai djset:

Venerdì 6 settembre: Bunna from Africa Unite+Ma Nu djset

Sabato 7 settembre: Music for Shining People+Dj Smooth djset

Domenica 8 settembre: The Uppertones+Operacao Tropico djset

8 birrifici artigianali – 40 birre

Canediguerra

Birrificio dell’Altavia – Azienda Agricola

Birrificio Elvo

Maltus Faber

Birrificio Lariano

Birrificio Nadir

Piccolo Birrificio Clandestino

Birrificio Sagrin