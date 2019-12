“Sale d’attesa” di Daria Pratesi in scena alla Parrocchia San Pio X

Sabato 4 gennaio alle ore 21 nel salone della Parrocchia San Pio X, in via Bergamo, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Sale d’attesa – Tre donne e le loro storie”, organizzato dalla sezione di Loano del Club Alpino Italiano in collaborazione con l’associazione #cosavuoichetilegga e con il patrocinio dell’Assessorato a Turismo e Cultura del Comune.

“Sale d’attesa” è la storia di tre donne (Grace, Polly e Sue) che casualmente si incontrano nelle sale d’aspetto di vari professionisti (parrucchiere, estetista, fisioterapista). Dal racconto del quotidiano nasce tra loro una relazione profonda e i profili delle tre donne vengono tracciati con arguzia e intelligenza suscitando ilarità. Uno spettacolo che fa riflettere con il sorriso sulle labbra.

Nella pièce teatrale prodotta dall’associazione #cosavuoichetilegga? sono in scena le attrici Graziella Ghezzi, Susy Minutoli e Paola Paolino e la coreografa danzatrice Irene Ciravegna, magistralmente dirette da Carlo Deprati, attore e regista che si dedica da anni all’esplorazione del mondo del teatro con curiosità e impegno inesauribile.

I testi sono scritti da Daria Pratesi, sceneggiatrice cinematografica e scrittrice teatrale sempre attenta alle tematiche delle donne, indagano ironicamente tra vizi e virtù del mondo femminile e con mano esperta e felice dosa elementi in una narrazione attenta alle varie sfumature umane.

I fondi raccolti saranno devoluti a favore della sezione di Loano del Club Alpino Italiano e saranno utilizzati per finanziare i lavori di ampliamento del rifugio di Pian delle Bosse. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3475031329.

L’ingresso è libero ma è possibile prenotare la prevendita con un’offerta minima di 10 € ai seguenti contatti: Corso 54 Abbigliamento, corso Europa 54, Loano (telefono 019673986); Libreria LöaLibri, corso Europa 21, Loano (telefono 019667130); Mondadori Bookstore, via Garibaldi 150, Loano (telefono 019675848); Agenzia Immobiliare Paolino, corso Roma 236, Loano (telefono 019674319); Pandora di Costa Nicoletta, via Renato Boragine 28, Loano (telefono 3479812498); Calzature Benati, viale Martiri della Libertà 18, Albenga (telefono 0182556843).

Sono sostenitori del progetto: Pandora di Costa Nicoletta, via Boragine 28, Loano (telefono 019 673986); Ortopedia Allegri, via Doria 54, Loano (telefono 019675482); Tuis Marco Parrucchieri, via Garibaldi 11/1, Loano (telefono 019675926); Studio Fisioterapico Callà Mellano Oliva, via Carducci 1, Loano (telefono 019666968); Agenzia Immobiliare Paolino, corso Roma 236, Loano (telefono 019674319); Anima e Corpo di Guglielmi Deborah – Estetica e Solarium, via Ramella, Loano (telefono 019668783).