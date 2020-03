“Salamini d’argilla” – I laboratori di Nonno Lù

Nonno Lù è un “giovane nonno” che si diverte ad inventare attività outdoor per bambini, senza dimenticare la manualità. Questo appuntamento sarà dedicato alla terra, in particolare all’argilla: come si forma, dove si trova, come si lavora. La cercheremo, la troveremo, proveremo a manipolarla.

I piccoli prodotti realizzati saranno consegnati a Nonno Lù, che provvederà a cuocerli. Il laboratorio è particolarmente indicato a tutti i bambini che non hanno paura di sporcarsi e a quei genitori in sintonia con le lavatrici.

Evento per bambini della scuola primaria. Merenda in autogestione. È d’obbligo indossare abbigliamento idoneo (pantaloni lunghi e scarpe da trekking o da ginnastica con carroarmato). Munirsi di borraccia e guanti da lavoro, torcia o frontalino.

Informazioni e prenotazioni: contattare entro il giorno precedente Luca Sibona al numero di telefono 3397627691. Contributo: € 7 (€ 5 se figli o nipoti di soci Roero Langhemare).