“Sagralea” la rassegna del Vino Pigato e degli altri vini liguri a Salea d’Albenga

Dal 13 al 18 Agosto torna Sagralea a Salea d’Albenga, la rassegna del vino pigato e degli altri vini liguri giunta quest’anno alla 52esima edizione.

Sagralea è nata nel 1968 da un’intuizione dell’allora Parroco di Salea, che lanciò la proposta di una manifestazione volta a valorizzare il vino Pigato. La rassegna di anno in anno, si è migliorata, ingrandita e caratterizzata, trasferendosi dalla piccola piazza del paese alla più grande “Vermentina” e quindi, dal 1980, in Regione Terraconiglio ai piedi del paese, un vero e proprio spazio espositivo di grandi potenzialità. Anche gli organizzatori hanno cambiato casacca e hanno trasformato la «Società Sportiva Salea» nella «Cooperativa Macchia Verde».

La Cooperativa Macchia Verde dunque esiste nella sua attuale forma dal 1982 ma opera da circa mezzo secolo; da cinquant’anni organizza la “Rassegna del Vino Pigato e degli altri vini D.O.C. della Liguria” con un’enorme affluenza di visitatori e standisti partecipanti.

Due dati per capire l’importanza che tale evento ha assunto negli anni:

60.000 visitatori nei 6 giorni della Manifestazione;

l’area utilizzata per la manifestazione è di circa 24.000 mq;

120 stands destinati alla esposizione merce e prodotti di espositori locali e non;

5.000 piatti serviti per sera;

In questo arco temporale è riuscita a crearsi una “nicchia” nel mercato delle fiere mercato della Liguria e delle regioni limitrofe tant’è che da moltissimi anni è iscritta nel calendario delle Manifestazioni a “carattere regionale”, e vanta il patrocinio della Regione Liguria.

Conta su un centinaio di soci e nel periodo della manifestazione che si tiene ogni anno ad agosto, può contare da sempre su oltre 120 collaboratori che gratuitamente si mettono a disposizione della Cooperativa per la buona riuscita dell’evento.

Tutte le attività sono gratuite.

Tutti i giorni apertura mostra mercato e stand gastronomici a partire dalle ore 19.00 fino alle ore 24.00.

Ecco il programma di Sagralea 2019:

Martedì 13 agosto

21.00: Sala Calleri – Consegna premio Salea e il Vino 2019 al Sig. Marco Rezzano Presidente Enoteca Regionale della Liguria

21.30: Serata danzante con l’orchestra Roberto Polisano

21.30: Show cooking con gli Chef Pasquale e Francesca del ristorante Il MuMa di Borgio Verezzi (SV)

Mercoledì 14 agosto

21.30: Serata danzante con l’orchestra Mike e I Simpatici

21.30: Show cooking con la Chef Giorgia Venturini del ristorante Il Boschetto di Villanova d’Albenga

Giovedì 15 agosto

21.30: Serata danzante con l’Orchestra Giorgio Villani

Venerdì 16 agosto

21.30: Sala Calleri – A cura di O.N.A.O.O. : “La filiera dell’Olio di Oliva: qualità e genuinità degli oli extra vergini di oliva”

21.30: Serata danzante con l’Orchestra Rossella

Sabato 17 agosto

21.30: Sala Calleri – Laboratorio di degustazione guidata di Pigato e Granaccia, il bianco della tradizione e l’emergente rosso della Riviera Ligure di Ponente – F.I.S.A.R.

21.30: Serata danzante con l’orchestra Stefano Frigerio

21.30: Show cooking con l’Agrichef Gabriella Caratti dell’Agricamping Lo Zafferano di Albenga

Domenica 18 agosto

21.30: Sala Calleri – Laboratorio di degustazione vini – A.I.S.

21.30: Serata danzante con l’orchestra Serena Group

23.00: Show cooking dello Chef Andrea Masala della Locanda dell’Asino di Alassio