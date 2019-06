Sagra Festival Bastapoco a Garlenda

Dal 14 al 16 giugno al Parco di Villafranca a Garlenda Il Bastapoco Festival scatenerà l’allegria e l’entusiasmo e farà divertire tutti gli amici, i volontari e i numerosissimi sostenitori di Bastapoco Onlus.

Anche quest’anno è previsto il Pre-Festival nella serata di venerdì 7 giugno, in cui alle ore 21 presso il Campo Sportivo Ferrando di Alassio si disputerà l’8° Trofeo Bastapoco Memorial Rinaldo Ghini, partita di calcio a scopo benefico in cui si assisterà a Bastapoco Onlus Team VS Real Moglio.

La tre giorni di musica, buona cucina e sport per solidarietà parte il 14 giugno con la divertentissima Krukken Fest, una rivisitazione dell’Oktoberfest decisamente fuori stagione.

Oltre alla cucina classica, con l’apertura degli stand gastronomici alle ore 19, alla Krukken Fest si potranno degustare specialità bavaresi, come lo stinco, i crauti, il brezel e altre prelibatezze sulle note di musica tedesca.

Il Bastapoco Festival continua sabato 15 giugno, con l’apertura degli stand gastronomici sempre alle ore 19 e lo show a cura della compagnia folk “Bau-Strocchi ” che ci regalerà momenti di autentica leggerezza. A seguire tutti in pista a ballare con il djset.

Domenica 16 giugno, ultima ma importantissima giornata del Bastapoco Festival.

Si comincia alle ore 10,30 con la Camminata Tonica, con quota di partecipazione ad offerta libera, drink on the road e premio per il partecipante “più roseo”.

“La Camminata Tonica è un evento sportivo non competitivo per tutti, che partirà dal Parco di Villafranca, proseguendo per i Castelli di Garlenda ed è organizzata dagli Albenga Runners, sempre in prima linea quando si tratta di fare del bene .

Una bella passeggiata durante la quale scherziamo, ridiamo, beviamo e soprattutto coltiviamo il senso della solidarietà e del fare del bene per la collettività.

Con l’allegria, l’ ironia e la spensieratezza possiamo fare grandi cose, come lottare contro i tumori, di cui Bastapoco Onlus si occupa quotidianamente attraverso l’assistenza a domicilio delle persone affette da patologia oncologica e i loro familiari e altri importanti progetti che con forte impegno stiamo portando avanti”, sono le parole di Marco Ghini, fondatore della Onlus e leader del gruppo “Stavolta mia moglie mi manda a Funk”, suo testimonial ufficiale.

Per l’occasione, domenica 16 giugno gli stand gastronomici saranno aperti anche a pranzo a partire dalle ore 12 e per tutto il pomeriggio ci sarà musica dal vivo.

Chiudono la serata gli Stavolta mia moglie mi manda a Funk in concerto e i Lamberts.

Il ricco programma di eventi gastronomici, musicali e sportivi si terrà nella bellissima cornice di Garlenda, dove si potranno degustare piatti di ottima cucina, grigliate di carne, buon vino e fiumi di ottima birra.

Un fine settimana “tonico”, quindi, all’insegna del divertimento e della solidarietà.

Come sempre, tutto il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto a Bastapoco Onlus per il sostegno delle numerose attività solidali gestite dall’associazione.

BastapocoOnlus di Albenga è un’Associazione di volontari che opera sul territorio con l’obbiettivo di fornire un supporto concreto alle persone affette da patologie oncologiche e ai loro famigliari, in ausilio, integrazione e sinergia ai servizi della struttura pubblica già esistenti.