Sagra e Gara del Lancio dello Stoccafisso a Cantalupo

Sabato 26 e domenica 27 gennaio nella caratteristica e panoramica frazione di Cantalupo, a Varazze, si ripete il consueto appuntamento con la Sagra dello Stoccafisso, appuntamento enogastronomico abbinato alla gara del lancio dello stesso. L’evento è da sempre molto atteso dai varazzini e dai tanti affezionati ospiti, i quali, dopo averne apprezzato la prelibata preparazione fatta dagli ormai esperti chef, la perfetta organizzazione e la simpatica accoglienza, vengono appositamente anche da molto lontano.

Sabato 26 si potrà cenare alle ore 19 (1° turno) e 20:30 (2° turno), domenica 27 gennaio il pranzo a mezzogiorno (1° turno) e alle ore 13:30 (2° turno) e ancora la cena alle 19.

Gli organizzatori e i responsabili della Società Operaia Cattolica “San Giovanni Battista” e Circolo ACLI consigliano di prenotare presso il bar per evitare lunghe attese o rischiare di non trovare posto, perdendo così l’occasione di partecipare alla famosa degustazione di stoccafisso in umido con patate oppure buridda e polenta e bollito con patate, il tutto condito con olio della riviera ligure e servito insieme al genuino vino della locale cantina sociale. Come consuetudine gli esperti chef hanno previsto altre specialità in alternativa a quelle tradizionalmente inserite nel menù della sagra.

Nel contesto della sagra si terrà la 34esima Gara del Lancio dello Stoccafisso. Domenica 27 gennaio gara a coppie con ricchi premi. Ritrovo e iscrizioni presso la sede della società operaia dalle 10:30 alle 12 e dalle 14 alle 16:30. In caso di pioggia la gara sarà rinviata alla domenica successiva. È gradita la prenotazione presso la società organizzatrice. Alla coppia prima classificata verrà assegnato il trofeo offerto dalla Società San Giovanni Battista – Cantalupo 1907.

Per raggiungere la frazione è stato istituito un servizio di pulmino navetta con frequenza 20 minuti circa: sabato dalle 18:30 alle 22, domenica dalle 11:30 alle 14:30. Fermate davanti al municipio e alla Farmacia San Nazario in piazza XXIV Maggio.