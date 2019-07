Sagra “du Michettin” a San Giorgio d’Albenga

Dal 23 al 28 luglio, a San Giorgio (Albenga), si svolgerà la tradizionale Sagra “du michettin”.

La sagra “du michettin” ha origini che risalgono agli anni ’70, quando da una ricetta di “Nonna Paolina” Don Pelle provò a proporre questa ricetta come piatto tipico per la sagra del paese. Così si diede inizio all’era del Michettin, inizialmente con un piccolo quantitativo di impasto fatto a mano, ma ben presto si dovette far fronte a grandi richieste, visto il gradimento del pubblico, così si decise di acquistare un’impastatrice industriale per compensare le nuove esigenze. Ora siamo a circa 250-300 kg di impasto. Per essere fedeli all’antica ricetta si andava in Piemonte, Mondovì Borgato, ad acquistare la farina e da un commerciante per le patate, cosa che si continua a fare anche oggi.

Nei giorni della sagra vengono organizzate numerose attività correlate e le serate danzanti sono animate da musica dal vivo. Gli stand degli espositori sono sempre più numerosi e spesso raccolgono artigiani provenienti da varie zone dell’Italia e anche dall’estero. E’ una splendida occasione per assaggiare i piatti tipici della cucina ligure, oltre al famoso “Michettin”, ma anche per vedere all’opera artigiani del legno, della pelle, della ceramica, creta e materiali di riciclo, oltre che per visitare esposizioni di ogni tipo, dalle macchine agricole agli articoli per la casa. Vengono inoltre organizzate mostre e concorsi fotografici.

La sagra du Michettin è anche un bell’esempio di solidarietà tra i parrocchiani, i quali offrono le loro capacità e il loro tempo per realizzare il menu e soddisfare le richieste dei sempre più numerosi visitatori.

Ecco il programma:

Martedì 23 luglio

– ore 19.00, apertura settore espositivo e stand gastronomici

– ore 19.00, apertura mostra fotografica “Le Alpi Liguri – Paesaggio – Cultura e Socialità”

– ore 19.30, Salone Don Pelle Proiezione immagini dell’Undicesimo concorso nazionale

– ore 21.15, Chiesa Antica Momenti Musicali “Recondite Armonie” 3estro, AnnaMaria Ottazzi soprano – Loredana Cardona flauto – Giulio Glavina violoncelo

– ore 21.30, Area spettacoli Orchestra spettacolo Fabio Cozzani

Mercoledì 24 luglio

– ore 19.00, apertura settore espositivo e stand gastronomici

– ore 19.00, apertura mostra fotografica “Le Alpi Liguri – Paesaggio – Cultura e Socialità”

– ore 19.30, Salone Don Pelle Proiezione immagini dell’Undicesimo concorso nazionale

– ore 21.15, Chiesa Antica Momenti Musicali “360 Guitar Duo” Francois Laurent & Stefano Palamidessi

– ore 21.30, Area Spettacoli Orchestra spettacolo Roberto Polisano

Giovedì 25 luglio

– ore 19.00, apertura settore espositivo e stand gastronomici

– ore 19.00, apertura mostra fotografica “Le Alpi Liguri – Paesaggio – Cultura e Socialità”

– ore 19.30, Salone Don Pelle Proiezione immagini dell’Undicesimo concorso nazionale

– ore 21.30, Area Spettacoli Orchestra spettacolo Castellina Pasi

– ore 22.00, Chiesa Antica visita guidata Prof.Carlo LANTERI

Venerdì 26 luglio

– ore 19.00, apertura settore espositivo e stand gastronomici

– ore 19.00, apertura mostra fotografica “Le Alpi Liguri – Paesaggio – Cultura e Socialità”

– ore 19.30, Corsa podistica Trofeo du Michettin

– ore 19.30, Salone Don Pelle Proiezione immagini dell’Undicesimo concorso nazionale

– ore 21.30, Area Spettacoli Orchestra spettacolo Portofino Band

Sabato 27 luglio

– ore 19.00, apertura settore espositivo e stand gastronomici

– ore 19.00, apertura mostra fotografica “Le Alpi Liguri – Paesaggio – Cultura e Socialità”

– ore 19.30, Salone Don Pelle Proiezione immagini dell’Undicesimo concorso nazionale

– ore 21.00, premiazione dei partecipanti al concorso fotografico “Le Alpi Liguri – Paesaggio – Cultura e Socialità” e all’Undicesimo Concorso nazionale

– ore 21.30, Area Spettacoli Orchestra spettacolo Domenico Cerri

– ore 22.00, Chiesa Antica visita guidata Prof. Carlo Lanteri

Domenica 28 luglio

– ore 19.00, apertura settore espositivo e stand gastronomici

– ore 19.00, apertura mostra fotografica “Le Alpi Liguri – Paesaggio – Cultura e Socialità”

– ore 19.30, Salone Don Pelle Proiezione immagini dell’Undicesimo concorso nazionale

– ore 21.30, Area Spettacoli Orchestra spettacolo Andrea Spillo