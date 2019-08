Sagra du Burgu a Bastia d’Albenga

Ritorna la Sagra du Burgu di Bastia d’Albenga, celebrazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio, già vincitrice del premio FestivalMare di Miglior evento della Liguria, organizzata dall’associazione Bastiamoci in collaborazione con la Parrocchia Santissima Annunziata e con il patrocinio del Comune di Albenga e della Regione Liguria. Da giovedì 22 a domenica 25 agosto dalle 19 all’una appuntamento nel suggestivo borgo della frazione Bastia ad Albenga per quattro serate all’insegna dei sapori tipici, della musica e del divertimento.

Ventitré in tutto le tappe previste (20 cantine classiche + 3 stand benefici) per l’iniziativa, che come di consueto sarà accompagnata, sera dopo sera, dalle performance musicali di alcuni dei più noti artisti del territorio: giovedì 22 Stavolta mia moglie mi manda a Funk, Liscio e Busso, Sylenth & Lenny e Dj Enzo; venerdì 23 Baboomba Tribute Band, Paola e Chantalle, Sylenth & Lenny e Dj Enzo; sabato 24 Missing Ink, Riva Salsera, Sylenth & Lenny, Giorgino e Dyeg, domenica 25 Recovered, Liscio e Busso, AlexMo e Sylenth e Dj Enzo.

Anche quest’anno sarà presente una speciale giuria che al termine dell’evento premierà le migliori cantine della Sagra du Burgu con ben quattro onorificenze in palio: premio “Stella” alla miglior cantina (nel 2018 vinta da “A Cantina de Ca Mea”), premio “Rosy” al miglior piatto ligure (nel 2018, coniglio alla ligure della cantina “A Fettina du Preve”), premio “Leo” alla cantina più originale (nel 2018, cantina “Da Scumbatella”), premio “Domenico” al miglior cocktail (nel 2018, “Bastiora” della cantina “I Spantegai”).

Spazio anche alla beneficenza e alla solidarietà con la pesca di beneficenza pro parrocchia, la cantina di Bastapoco Onlus e il Desbarassu Pro Parrocchia. Ritorna anche per questa edizione la cantina “Sènsa glutine in tu Burgu – Quelle del senza glutine” con menù speciali.