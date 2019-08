Sagra di San Pio X & “Run San Pio” 2019

Da martedì 20 a venerdì 23 agosto a Loano si svolge la 68esima sagra gastronomica della Parrocchia San Pio X, che anche quest’anno propone, accanto alla buona cucina, la gara podistica non competitiva “Run San Pio”, corsa individuale maschile e femminile organizzata in collaborazione con l’AVIS Loano e il patrocinio dei Comuni di Loano e Borghetto Santo Spirito e che si propone di promuovere la sagra e sensibilizzare i cittadini rispetto alla donazione del sangue.

Per quanto riguarda la sagra, patrocinata dal Comune di Loano, gli stand gastronomici apriranno ogni sera alle 19. Si potrà scegliere tra pasta al pesto e alla marinara, ravioli, cinghiale, fritto misto, carne alla piastra e frittelle di mele. Il buon vino e la musica accompagneranno la cena. Sono disponibili posti al coperto.

La gara prenderà il via giovedì 22 agosto alle ore 19 su un tracciato di 6 km che andrà a toccare via Amilcare Ponchielli, via Giosuè Carducci, via Francesco Petrarca, via Grazia Deledda, via Giovanni Pascoli, via Luigi Pirandello, via Torquato Tasso, via Ugo Foscolo, via dei Prigliani, via Magenta, via Guido Gozzano, via Dante Alighieri, via Tagliamento, via IV Novembre, via Montello, via delle Fornaci (lato i Pozzi e lato area camper), via Montello.

Sconfinerà a Borghetto Santo Spirito in via Madonna degli Angeli (con un tratto di 500 metri di sterrato) e in via Dolomiti, per poi tornare a Loano in via dei Prigliani, via Varese, via Cremona, via Como, piazza don Giovanni Folci e via Amilcare Ponchielli e terminare alla Parrocchia San Pio X.

Anche quest’anno è stato predisposto il tracciato più breve, da 2 chilometri, per bambini e famiglie. Il percorso seguirà via Amilcare Ponchielli, via Giosuè Carducci, via Francesco Petrarca, via Grazia Deledda, via Giovanni Pascoli, via Luigi Pirandello, via Torquato Tasso, via Ugo Foscolo, via Bergamo e terminerà in via Ponchielli presso la parrocchia.

La partecipazione è aperta a tutti. I bambini con età inferiore ai 12 anni devono essere accompagnati da un adulto. Saranno premiati i primi 3 uomini e 3 donne assolute e il primo uomo e la prima donna per la corsa da due chilometri; 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 per la sei chilometri; 16-25, 26-35, 36-45, 46-55, 56-65, 66-75, 76 oltre.

L’iscrizione alla corsa da 2 km ha un costo di 5 € e comprende cronometraggio della corsa, assicurazione RC e assistenza medico, servizio fotografico, gadget Avis, utilizzo di spogliatoi e docce presso i locali della parrocchia, rifornimento d’acqua all’arrivo della gara e l’offerta da un euro alla missione di Chaehom, in Thailandia. L’iscrizione alla corsa da 6 km ha un costo di 10 € e comprende, oltre a quanto elencato sopra, un buono sconto da 2,50 € da utilizzare durante la sagra. Come detto, 1 euro di ogni iscrizione verrà devoluto alla missione di Chaehom in Thailandia.

È possibile iscriversi sul sito web scaricando e compilando la scheda di iscrizione ed inviandola via email o via fax al numero 0196779680, effettuando il pagamento mediante bonifico sul conto corrente con IBAN IT 97 K 0335 9016 0010 0000 0137 87 e intestato a Parrocchia San Pio X di Loano con causale “Iscrizione RunSanPio 2019”.

Oppure ci si può iscrivere di persona presso la sede dell’ AVIS, al pianterreno della Residenza Protetta Ramella in via Stella 36 a Loano mercoledì 7, 14 e 21 agosto dalle 10:30 alle 11:30 e venerdì 9 e 16 agosto dalle 9 alle 11, compilando la scheda di iscrizione e versando la quota. Ci si può iscrivere di persona presso la sacrestia della Parrocchia San Pio X dall’11 al 19 agosto dalle 17:30 alle 19 e il 20 e 21 agosto dalle 19 alle 22, compilando la scheda di iscrizione e versando la quota.

Oppure ancora ci si può iscrivere ancora di persona il 22 agosto dalle 16 alle 18:30 presso la sagra, compilando la scheda di iscrizione e versando la quota.

Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di 500 partecipanti oppure il giorno 22 agosto.