Sagra di Gala per la BastaPoco Onlus

Forse una sagra di gala non si era ancora sentita ma anche se potrebbe sembrare un ossimoro si tratta dell’originale idea nata sotto il patrocinio di tre Comuni (Garlenda, Alassio e Albenga) con la regia del nuovo e ricostituito Rotaract di Alassio.

Venerdì 17 maggio alle ore 20 al Castello Costa del Carretto di Garlenda si terrà appunto la Sagra di Gala, serata di beneficenza a favore dei progetti della onlus BastaPoco: una cena a buffet con posti a sedere e un dopocena… con il botto!

Ospiti della serata saranno gli “Stavolta mia moglie mi manda a Funk”, sempre pronti con la loro dirompente energia e entusiasmo ad esibirsi per sostenere le buone cause. Immancabile la lotteria con premi splendidi e sicuramente originali: il volo sulla Baia del Sole su aereo da turismo, lezioni di golf e un soggiorno in Scozia.