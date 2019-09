Sagra dell’Otto a Verzi

Da venerdì 6 a domenica 8 settembre dalle ore 19:30 nel giardino delle vecchie scuole elementari della frazione Verzi si svolgerà l’attesissima Sagra dell’Otto, promossa dall’associazione Verzi Group con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo del Comune di Loano in occasione della festa patronale della Natività di Maria Vergine.

Il menù offrirà un’ampia scelta di specialità liguri, tra cui spicca la torta pasqualina preparata con l’antica ricetta verzina. Si potranno inoltre gustare i ravioli, la polenta, i fugassin, la trippa, la salsiccia, i ravioli fritti, la punta di vitello e tanto altro. I dolci saranno una vera tentazione: budino alla panna e salame dolce e tris di paste secche e crostate di mele. In una giornata “a sorpresa” farà capolino anche un piatto “a sorpresa” che renderà la scelta ancora più ghiotta e invitante.

Anche quest’anno gli organizzatori hanno deciso di ricorrere all’utilizzo di stoviglie biodegradabili: ciò contribuirà a ridurre notevolmente la quantità di rifiuti prodotta durante la tre giorni di manifestazione con ovvie ricadute positive in termini ambientali.

Come di consueto, in occasione dei festeggiamenti per la Natività di Maria, domenica 8 settembre si svolgerà la tradizionale processione religiosa, dal concerto itinerante dall’Associazione Musicale Santa Maria Immacolata. Dopo la Messa delle ore 17 la statua della Madonna dell’Otto e il piccolo Crocifisso partiranno dal sagrato della chiesa, percorreranno le strade che collegano tra loro le borgate e raggiungeranno la piazza che ospita il monumento ai caduti.