Sagra dell’Oratorio del Sacro Cuore di Albenga

La prima festa dell’estate ad Albenga!

Presso il campetto del Sacro Cuore in Via Trieste si svolgerà “La Festa dell’Oratorio”, evento organizzato dalla Parrocchia in collaborazione con la San Filippo Neri, società fondata nel 1893 e che ha compiuto 126 anni il 26 gennaio, in cui generazioni di calciatori hanno vestito le gloriose divise giallorosse, i colori della città di Albenga.

Da qualche anno a questa parte, oltre all’ottima cucina e alla degustazione degli ormai celeberrimi “Sanfilippini” di Pedro (piccoli cocktail giallorossi), lo staff organizza esibizioni canore e sportive e cura una grande rassegna di intrattenimento musicale dal vivo completamente gratuita.

Venerdì 21 giugno dalle 19:30 inizieranno le danze, con la musica revival anni 70 – 80 e la performance live di Dj President, mentre alle 21,15 saranno di scena I LAMBERTZ, gruppo pop-rock ponentino, notissimo nel circuito dei locali che offrono musica live e che si è esibito nelle location più movimentate e prestigiose della riviera, garantendo divertimento al top, movida e musica per i palati più selettivi, con il loro spettacolo che trasuda energia ed entusiasmo ad ogni accordo. Al termine del concerto la serata sarà conclusa dalla seconda parte della performance di DJ President, che ci porterà fino alla mezzanotte con i grandi successi degli anni 90.

Sabato 22 Giugno, dalle 19,30 non stop fino a mezzanotte la performance dei Dj Giallo e Dj President, che si alterneranno in consolle ripercorrendo i tormentoni estivi degli anni 80 e 90 e i più grandi successi della dance italiana ed europea, dagli Eiffel 65 a Gigi D’Agostino fino ad arrivare al 2000. Brani che hanno fatto ballare e divertire milioni di persone.

Domenica 23 Giugno dalle 19,30 alle 20,30 one man show di Dj Giallo, che presenterà una carrellata sulla musica dell’ultimo ventennio, dal 2000 ai giorni nostri. Dalle 20,30 alle 22,30 il SAGGIO degli allievi della SCUOLA DI MUSICA PROGETTO INCANTO di Lorena De Nardi, che allieteranno la serata con performance canore davvero interessanti. Dalle 22,30, infine, riprenderà le redini del divertimento DJ Giallo che ci porterà fino alla mezzanotte con le ultime hit dell’estate 2019.

Durante le tre serate, oltre a degustare la cucina di alto livello e il ricco menù proposto, sarà possibile avere informazioni per la stagione calcistica 2019 – 2020, in cui la San Filippo Neri proporrà le sue attività per i ragazzi e le ragazze nati negli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 che, come di consueto, si svolgeranno presso il campo del Sacro Cuore, la Palestra di via degli Orti e il campo in erba naturale di Lusignano, in attesa di poter utilizzare il rinnovato manto in sintetico dello Stadio Riva, sotto la vigilanza di istruttori qualificati ed educatori preparati, e saranno rese note le prime grandi novità della prossima stagione, i nomi dei nuovi allenatori, le iniziative estive, le date del campo a Nava e dei ritiri in montagna ad Alto per le categorie Juniores, Allievi, Giovanissimi ed Esordienti.