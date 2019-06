Sagra dello Gnocco & 3ª edizione di “Trattolandia”

Nel fine settimana del 5, 6 e 7 luglio si svolgerà anche quest’anno a Mioglia, a cura della Pro Loco e con il supporto e l’aiuto della Croce Bianca e del Comune, la classica e rinomata Sagra dello Gnocco. Domenica 7 luglio, all’interno della sagra, si terrà la terza edizione di “Trattolandia”, raduno e sfilata di trattori e mezzi agricoli storici e moderni.

La sagra si svolge nell’ampio chalet al coperto con apertura casse alle ore 19 e un menù vario e buonissimo che prevede la solita abbuffata di gnocchi (i buonissimi artigianali gnocchi freschi che vengono dal laboratorio di Castelferro nell’Alessandrino) “sposati” a numerosi sughi: al pomodoro, al ragù di carne, alla “cenere”, al pesto (DOC di Prà), nonché (sugo novità di quest’anno) al gustoso formaggio delle valli piemontesi chiamato raschera. Come sempre gli gnocchi saranno accompagnati da molte altre specialità, cucinate anche con l’utilizzo di prodotti locali “a chilometro zero” che verranno opportunamente segnalati.

Quest’anno si torna a ballare e a sentire musica nell’ampio spazio a fianco allo chalet, dove verrà montato il palco e saranno a disposizione molti posti a sedere, anche al coperto. La proposta musicale studiata dalla Pro Loco per le sagre 2019 unisce alle classiche orchestre spettacolo di liscio e latino altri generi quali il folk, il pop, il rock e la musica disco. Un effetto di questo ringiovanimento e avvicinamento ai gusti dei giovani lo abbiamo subito il 5 luglio con il ritorno gradito della Combriccola del Blasco, ben nota band che omaggia il grande Vasco Rossi.

Il 6 luglio invece si passa al folk ballabile di un gruppo altrettanto famoso: Le Mondine. La serata del 7 Luglio sarà animata invece da una nuova proposta musicale legata al liscio, con la giovane Orchestra Aramini, proveniente da Chiavari.

La terza edizione di “Trattolandia”, in programma domenica 7 luglio, prevede molte novità. Il raduno mattutino sarà come sempre dalle ore 9 nell’ampio campo che si apre a lato di via Acqui, prospiciente la Chiesa parrocchiale Sant’Andrea, ma poi i trattori, dopo la registrazione e dopo essersi schierati per essere ammirati dai numerosi convenuti, effettueranno a partire dalle ore 11 circa un percorso molto più lungo e panoramico rispetto a quello delle scorse edizioni, sostando in piazza generale Rolandi per il pranzo (offerto a prezzo speciale ai trattoristi ma anche a chi vorrà gustare gli gnocchi anche prima di cena), prima di ritornare nel Campo della Chiesa per i giochi e le esibizioni finali.

Il tema dell’agricoltura caratterizza anche questa edizione e vede come gli scorsi anni molte iniziative collaterali curate da Comune e dalle altre associazioni miogliesi (apertura museo dell’agricoltura, addobbo del paese).

Infine un’altra grande novità che inizia dalla Sagra dello Gnocco ma che proseguirà per tutte le altre sagre e per i prossimo anni e per la quale gli organizzatori hanno voluto coniare anche uno slogan che sarà apposto sui manifesti: “Pro Loco Mioglia per l’ambiente”. D’ora in poi le gustose specialità gastronomiche e le bevande che le accompagnano saranno serviti totalmente con piatti, bicchieri e posate ecologiche e biodegradabili.