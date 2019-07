Sagra della Ventre a Moglio

Domenica 4 agosto dalle 19.00, una nuova edizione della “Sagra della Ventre”, una tra le più attese feste estive della frazione di Moglio ad Alassio che si svolge ogni anno nel primo fine settimana di agosto.

Oltre alla ventre si potranno gustare mugnarelle e fritto di acciughe.

Un’iniziativa organizzata dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso “Fratellanza” – tra le più antiche della Liguria – con la collaborazione e il patrocinio dell’Assessorato al Volontariato del Comune di Alassio, dedicata ai sapori tipici del territorio, in cui le specialità mogliesi saranno protagoniste.

La ventre di tonno è lo stomaco essiccato del tonno, che tradizionalmente (XIX e prima metà del XX secolo) veniva dato come aggiunta alla paga ai cosiddetti “tonnarotti”, i lavoranti che dalla Liguria si trasferivano nelle tonnare della Sardegna, tra questi c’erano anche gli ormai leggendari tonnarotti di Moglio, grandi professionisti del taglio e della cottura del tonno rosso considerato il più ricercato e pregiato tra tutte le qualità di tonno.

A Moglio la ventre viene tuttora cucinata in umido in omaggio alla tradizione, con patate, polpa di pomodoro, prezzemolo, pinoli, alloro, noci, aglio vino bianco, ed olio. E rappresenta l’esempio tipico della valorizzazione di una cucina originariamente povera e trasformata in piatto ricercato dai palati più esigenti.

Oltre alla ventre si potranno gustare altri particolari piatti di Moglio, come le penne alla bottarga e la frittura mista ed altro ancora.

Per l’occasione sarà attivato un servizio gratuito di navetta, dalle ore 19.00 alle ore 00.30, da Alassio in via Mazzini (fermata autobus presso Hotel Suisse) a Moglio e ritorno.