Sagra della Tira a Cairo Montenotte

La Città di Cairo Montenotte si accende dal 12 Luglio con la Sagra Della Tira 2019.

Venerdì 12 Luglio:

A partire dalle 18, organizzato dalla Atletica Cairo, avrà luogo la 19^ edizione della StraCairo, una gara podistica in ricordo di Giorgio Veglia; Undicesima edizione del Trofeo della Tira

Finita la corsa si balla, facendoci trascinare dagli Studio54 Disco Band di Walter, Roberta e Fosca.

Sabato 13 Luglio:

Come ogni anno il grande liscio torna in Piazza Della Vittoria quest’anno la Pro Loco Cairo Montenotte presenta Graziano Cianni Official.

Domenica 14 Luglio:

L’energia dei Groovejet accompagnerà la serata e si ballerà con Stefano DJ

Lunedì 15 Luglio:

Dalle 19:00 6^ Edizione della Cena in Piazza, in collaborazione con Le Rive della Bormida

a seguire la musica de Le Donne del Rock – Sherocks

Tutte le sere dalle ore 19:00 potrete mangiare la buonissima unica ed originale Tira di Cairo Montenotte, Denominazione comunale d’origine

Da quest’anno la Proloco di Cairo Montenotte è partner con Meteovalbormida che ci farà avere previsioni dettagliate sugli eventi estivi della Sagra della Tira 2019 e Cairo medievale.