Sagra della Pallacanestro Vado

Dopo un anno di pausa sabato 27 e domenica 28 luglio si ripropone il connubio vincente tra Centro Nautico Vadese e Pallacanestro Vado con la tradizionale sagra a base di pesce, frittura, muscoli e piatti tipici. Non è solo un’occasione per mangiare bene al fresco della spiaggia del Centro Nautico ma è soprattutto un modo attraverso cui la Pallacanestro Vado abbraccia la propria comunità.

Anche quest’anno decine di ragazze e ragazzi delle squadre giovanili e i loro genitori saranno impegnati nella preparazione dei piatti e nel servizio. Lo sport è anche questo: partecipare alla vita della società, mettersi a disposizione e crescere assieme. La Pallacanestro Vado e l’Amatori Pallacanestro Savona sono da alcuni anni le società di riferimento del basket provinciale con il maggior numero di tesserati, centri e con risultati ragguardevoli in campo regionale e nazionale. È di poche settimane fa la riconferma delle ragazze dell’Under 18 femminile che hanno conquistato per il secondo anno consecutivo lo scudetto nel 3 contro 3. Anche le campionesse d’Italia per una sera svestiranno la maglietta per indossare il grembiule.

Purtroppo la sagra di quest’anno si svolge sotto la minaccia concreta di non poter partire al meglio con la propria attività, vista la preannunciata inagibilità delle palestre delle scuole superiori savonesi, impianti in cui ragazze e ragazzi della Pallacanestro Vado, dell’Amatori Savona e della Scuola Basket Team svolgono la maggior parte dei propri allenamenti. Per questa ragione nel corso della sagra sarà promossa una raccolta di firme per chiedere alla Provincia e a tutte le istituzioni interessate di intervenire con urgenza per risolvere la situazione.