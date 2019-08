Sagra del Budino della Nonna con la Studio 54 Disco Band

Sabato 10 agosto alle ore 19 a Leca d’Albenga aprono gli stand gastronomici della 42esima Sagra del Budino della Nonna, storica manifestazione organizzata dalla Parrocchia Nostra Signora Assunta e da Albenga Volley, con il mitico budino e tante altre prelibatezze.

A partire dalle ore 21:30 grande serata di musica live con la Studio 54 Disco Band, nata a fine 2017 da un’idea di Renato e Walter dopo quasi dieci anni di live insieme in vari progetti e negli ultimi cinque più di 100 concerti in locali e piazze. La line up è formata dalle voci Carlotta Fosca, Walter Sechi e Roberta Daniel, dal basso di Renato Scirocco, dalle chitarre di Fabio Frontero, dalle tastiere di Marco Falanga e dalla batteria di Daniele Crisafulli.

Le voci di Walter, “Cocca” e “Roby” si fondono in armonizzazioni strabilianti e si alternano tra loro raccontando la disco dalla sua genesi negli splendidi anni ’70 ai giorni nostri, con le più belle hit italiane e internazionali. I musicisti Renato, Fabio, Marco e “Dany” scandiscono tempo e melodie che hanno un solo imperativo: indurre movimento! È infatti il coinvolgimento del pubblico la forza della band: uno scambio di energia che rende le serate by Studio 54 così speciali e indimenticabili.