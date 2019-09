“Sagra del Bollito” a Mioglia

Venerdì 6 e sabato 7 settembre la Pro Loco di Mioglia organizza la “Sagra del Bollito”, ormai giunta alla sua 42esima edizione.

Un appuntamento fisso nella tradizione miogliese dove, come sempre, il re della manifestazione sarà il bollito misto alla piemontese accompagnato dalle tipiche salse.

Numerosi e di alta qualità saranno i tagli di carne nostrana proposti insieme alle gustose salsine preparate dai cuochi della Pro Loco. Non mancheranno altri prelibati piatti: tra i secondi troveremo la salsiccia nostrana del macellaio Vito Fortunato di Mioglia e il pollo alla griglia, mentre tra i primi saranno presenti i tagliolini (“tajarin” in dialetto) al sugo di funghi o ragù, la polenta con sugo di funghi, ragù oppure “olio e formaggio”, e infine i raviolini in brodo.

A completare il menù le formaggette locali a km zero, le deliziose crostate di Valentina de “La bottega del pane” e tante altre specialità da assaporare ascoltando la musica di “Bovero Band” (venerdì sera) e “I Saturni” (sabato sera).