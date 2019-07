Da venerdì 26 a domenica 28 luglio, dalle ore 19.00, presso la SMS Fratellanza Segnese nella frazione di Segno a Vado Ligure, si terrà la Sagra del Bagnun e dei Totani fritti.

Il bagnun è preparato con acciughe fresche, così come vuole la tradizione.

In menù anche altre specialità liguri e carne alla brace.

Non mancheranno vino nostralino, piemontese e veneto.

In caso di pioggia sono diponibili posti al coperto.