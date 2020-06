Saggio della Banda Forzano in diretta streaming

La scuola di musica della Banda Forzano riparte con il primo saggio virtuale interattivo, venerdì 26 giugno alle ore 18.

“Il saggio di fine anno è da sempre stato un evento cruciale per la formazione dei futuri musicisti della Forzano, avendo questi l’opportunità di mostrare di fronte ad un pubblico, composto principalmente da parenti e amici, i progressi musicali conseguiti durante l’anno scolastico. Sebbene il pubblico sia indubbiamente amichevole e partecipativo, il saggio rappresenta pur sempre per i novizi, ma anche per i più veterani una sfida certamente non indifferente, che spinge gli allievi a superare le proprie paure e incertezze” affermano gli organizzatori.

Quest’anno questo tradizionale evento della Forzano non potrà avvenire in modo usuale, ma il Covid-19 e le restrizioni adottate per contrastarlo non hanno scoraggiato il corpo insegnanti e gli allievi della Forzano, che sotto iniziativa del direttore artistico, Igor Barra, hanno reinventato la consueta usanza a cui gli allievi sono soliti partecipare.

Riuniti in sezioni cameristiche virtuali, ciascuno ha registrato nella propria abitazione un video, il quale successivamente integrato a quello degli altri componenti della sezione e montato digitalmente verrà mostrato nella videoconferenza di questo venerdì.

Il saggio si concluderà con la solita esibizione della Junior Band, che riproporrà l’esecuzione, anch’essa virtuale, della celebre colonna sonora della serie televisiva “Game of Thrones”.

La Banda Forzano invita la cittadinanza savonese a partecipare numerosa a questo importante evento e supportare gli allievi che non si sono arresi in questi tempi duri, ma che anzi, hanno continuato a suonare lontani ma uniti, nel nome della musica.

Le coordinate della videoconferenza possono essere reperite sul sito della Banda e sulle rispettive pagine Instagram e Facebook.