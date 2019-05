Saggi di fine anno dell’Accademia Musicale Ferrato-Cilea

L’Accademia Musicale Ferrato-Cilea presenta i saggi di fine anno dei suoi allievi, che, come da tradizione, si esibiranno in una serie di appuntamenti presso l’Auditorium “A. Benedetti Michelangeli” della sede dell’accademia in via Zara 4.

Lunedì 27 maggio alle 20:30 apre la classe di pianoforte del docente Aldo Niccolai e la classe di arpa del docente Stefano Tomasini. Il programma prevede l’esecuzione di duetti di arpe e brani pianistici di Chopin, Mozart, Schubert e altri autori. Gli allievi impegnati in questa serata fanno parte di corsi professionalizzanti: uno studio certificato per accedere al Conservatorio.

Secondo appuntamento mercoledì 29 maggio alle 20:30. Sarà il turno delle classi di pianoforte dei docenti Enrico Pesce e Alessandro Delfino, seguite dalla classe di violino del docente Carola Romano.

Enrico Pesce e Alessandro Delfino, oltre a essere collaboratori dell’Orchestra Sinfonica di Savona, partecipano attivamente al progetto “Giovani Star”, in qualità di arrangiatore/direttore (Enrico Pesce) e di maestro del coro (Alessandro Delfino). Il progetto didattico “Giovani Star”, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi del savonese e provincia, è attivo dal 2007 e ogni anno vede esibirsi centinaia di bambini delle scuole primarie. Carola Romano è una giovane docente che ha iniziato il suo percorso formativo all’Accademia Musicale di Savona, sotto la guida di Lorenzo Marchelli, entrando ufficialmente a far parte dell’organico dell’Orchestra Sinfonica di Savona.

Ultimo appuntamento giovedì 30 maggio alle 20:30 con il saggio delle classi di canto (docente Serena Sforzi), chitarra (docente Claudio Cinquegrana), pianoforte pop/jazz (docente Gabriele Gentile), fiati (docente Claudio Massola).

Serena Sforzi è cantante eclettica con grande esperienza di palcoscenico; Claudio Cinquegrana è un chitarrista rock versatile, che suona con i grandi nomi della musica italiana; Gabriele Gentile affianca alla carriera di prestigiatore quella di pianista jazz e pop e, anche lui, vanta collaborazioni con i protagonisti del panorama musicale italiano, tra i quali Ornella Vanoni e Gino Paoli; Claudio Massola, oltre a essere concertista, è musicoterapista e membro dell’associazione internazionale Musica in Culla, impegnata nella formazione musicale nei primi anni del bambino.

Sostenitori delle attività formative dell’Accademia Musicale Ferrato-Cilea sono la Fondazione “A. De Mari”, l’Associazione Carla e Walter Ferrato, il Comune di Savona, grazie al cui supporto è possibile portare avanti efficientemente e continuativamente l’attività di insegnamento e formazione degli allievi.