Sadist: il tour promozionale della band genovese passa anche da Savona

I genovesi Sadist, storica band progressive death metal reduce della pubblicazione dell’ultimo lavoro “Spellbound”, si imbarcheranno in un tour europeo per la promozione del nuovo disco e nell’elenco delle date italiane spicca anche Savona con la tappa fissata al The Tube di via Famagosta il prossimo sabato 20 aprile.

Formati nel 1991 dal chitarrista e tastierista Tommy Talamanca insieme a Marco “Peso” Pesenti (già batterista dei Necrodeath) il gruppo inizia a farsi conoscere nel panorama undergound italiano grazie al demo di esordio “Black Screams”, a cui seguiranno il debut album “Above The Light” del 1993, che farà guadagnare al gruppo consensi anche all’estero, “Tribe” (1996), “Crust” (1997), “Lego” (2000), “Sadist” (2007), “Season In Silence” (2010), “Hayena” (2015) e il succitato “Spellbound”.

In apertura al concerto ci sarà una kermesse di band locali: i giovanissimi Vexatio, che presenteranno il loro nuovo EP “To The Abyss And Back”, i Perceverance, che per l’occasione porteranno dal vivo una scaletta ricca di nuovi brani e i veterani hard rockers Machine Gun Kelly. Inizio concerto ore 21,30.