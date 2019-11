Sacramento / Edoardo Nocco / at Raindogs House

Sacramento è una band di Milano formata da Stefano Fileti (Siracusa), Stefano Palumbo (Palermo) e Alessandro Franchi (Viareggio). Il progetto nasce a Milano nel 2017 per mano di Stefano Fileti, già cantante chitarrista nella band psycho postrock dei Mashrooms.

Sacramento fa la sua prima apparizione dal vivo in apertura del concerto di Erlend Oye (“Kings of Convenience”) nell’aprile 2018 alla Santeria Social Club di Milano. Sul palco Stefano Fileti è accompagnato al basso da Stefano Palumbo e alla batteria da Alessandro Franchi. Nello stesso mese esce per La Tempesta International il primo singolo della band “Love”, una ballata romantica carica di chitarre riverberate e suoni synth tipici del pop anni ’80. La band fa uscire poi altri due singoli a distanza di un paio di mesi l’uno dall’altro: “Bed & Toothbrush” in giugno e “At The Skate Rink” in settembre, sempre per La Tempesta Records.

Durante il 2018 i Sacramento si esibiscono dal vivo in alcune occasioni, partecipando al Trip Music Festival a Milano in supporto a Kevin Morby, al Siren Festival a Vasto (CH), al Rome Psych Fest a Roma e al Linecheck Festival a Milano. Il 10 maggio esce per la Tempesta International “Lido”, primo album di otto tracce registrate tra Milano e Torino con la collaborazione di alcuni amici della musica quali Lorenzo Urciullo, in arte Colapesce, Anna Viganò, in arte Verano, e Carlo Barbagallo, che ha anche mixato la maggior parte dei brani.

Edoardo Nocco è un cantautore, produttore e autore classe 1997. Inizia a suonare da bambino grazie a suo fratello, con il quale tutt’oggi ha anche una band (Beingmoved) e al nonno mandolinista. Ha avuto un approccio subito creativo: scrive dall’età di 10 anni. È da sempre interessato alle canzoni, alla scrittura e alla produzione agli aspetti tecnologici applicati alla musica.

Inizia la sua carriera con i Cantiere 164, band per metà da lui formata e con cui calca teatri, festival (I-days Monza 2017, MEI Faenza) live, Mtv e Sanremo Giovani. Da diversi anni svolgere l’attività di produttore nel suo Hill Studio Production: qui oltre alla registrazione e alla produzione di artisti organizza insieme all’amico musicista Samuele Puppo session acustiche (“Moony Sessions”), a cui invita musicisti italiani con brani originali a esibirsi nel suo studio. Il 21 ottobre pubblica il suo primo singolo da solista “È tutto un gioco” che anticipa il suo EP d’esordio prodotto da lui stesso, Matteo Costanzo e Samuele Puppo.

Ingresso 7 € con tessera ARCI