“Sabato a Teatro” – Il Teatro Gassman riparte da “Hansel e Gretel”

Sabato 2 febbraio alle ore 21 al Teatro Gassman di Borgio Verezzi primo appuntamento con la rassegna per ragazzi “Sabato a Teatro”, organizzata da I.So Theatre con la collaborazione del Comune. Ad alzare il sipario sarà la rivisitazione in chiave comico drammatica a cura del Teatro dell’Erba Matta della celebre favola dei fratelli Grimm “Hansel e Gretel”.

Uno spettacolo per famiglie e bambini dal sapore “antico” e “povero” che offre allo spettatore un contesto drammatico ed assurdo, pieno di vita e musica, tanta musica, tutta cantata dal vivo. Qui, la carestia si mescola con l’ingordigia e l’elemento conduttore diventa l’assenza o presenza di cibo. Protagonisti indiscussi sul palco sono i pupazzi e le maschere indossate con rapidità e trasformismo che, come in un gioco di metamorfosi, fuoriescono dagli oggetti accatastati sopra un carretto posto al centro della scena.

Tutti inseguono “tre soldi” che fanno disperare chi li possiede e rappresentano l’illusione della ricchezza materiale, e al tempo stesso la frustrazione di non poter masticare delle briciole di pane. Allora la fantasia ha il sopravvento e si intravedono nel bosco, come un miraggio, grandi case di cioccolata e marzapane, si corre il rischio di essere mangiati da vecchie affamate e malintenzionate, si cerca di sognare e si comincia a cantare… per dimenticare.

La rassegna “Sabato a teatro” è promossa dal Comune di Borgio Verezzi con la direzione artistica di Luca Malvicini e I.So. Theatre.

Biglietti: adulti e bambini 6 €

Tutti i biglietti saranno acquistabili presso il teatro il giorno stesso dello spettacolo a partire dalle ore 20.

Abbonamento 30 € (6 spettacoli esclusi gli spettacoli del Barone Rampante)