“Ruote rosa. Alfonsina Morini Strada ciclista” al Teatro delle Udienze

In occasione della Festa della Donna sabato 9 marzo alle ore 21 al Teatro delle Udienze di Finalborgo andrà in scena lo spettacolo “Ruote rosa. Alfonsina Morini Strada ciclista”, prodotto da Luna e GNAC Teatro – Residenza Initinere, con Michele Eynard, Laura Mola e Federica Molteni. Lo spettacolo racconta la storia vera di Alfonsina Morini Strada che spingeva forsennata i pedali della sua bici scassona, attraversava l’Italia prima che l’attraversassero le autostrade, faceva mangiare polvere, bile e medaglie ai grandi campioni.

La Pattumiera della Storia brontola, sbuffa, si muove. È pienissima di storie. Le storie dimenticate delle donne geniali. Poi un colpo di tosse, uno scossone. Dalla pattumiera sbuca fuori una signora di mezza età: gambaletti arrotolati a metà polpaccio, scarpe a mezzo tacco, copertone appoggiato sulle spalle.

Questa è la storia di Alfonsina Morini Strada ma anche la storia di tante altre donne che dalla Pattumiera della Storia hanno imparato a tirarsi fuori da sole facendosi scaletta l’un con l’altra. Lo spettacolo si ispira alla biografia di Alfonsina Morini Strada, che agli inizi del ‘900, sfidando le convenzioni, decide di diventare una ciclista. Alfonsina vince molte gare e riesce nel 1924 a partecipare, prima e unica donna nella storia, al Giro d’Italia.

Quella di Alfonsina è una storia di emancipazione ma nello stesso tempo antieroica, fatta di entusiasmo, fatica e una grande spinta ideale. Con la sua vita Alfonsina può raccontare due passioni altrettanto forti: quella per la bicicletta e quella per la libertà dagli stereotipo di genere. Era quasi cento anni fa ma ancora oggi ne abbiamo bisogno. Perché quando una donna riesce a conquistare uno spazio pubblico non lo conquista mai solo per sé.

“Ruote rosa. Alfonsina Morini Strada ciclista”

drammaturgia e regia: Carmen Pellegrinelli

scenografie e disegno luci: Enzo Mologni

costumi: Vittoria Papaleo e Maria Barbara De Marco

Con il sostegno di NEXT Laboratorio delle Idee per la produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo, edizione 2016 – 2017. Lo spettacolo è organizzato dall’Associazione Baba Jaga e promosso dal Comune di Finale Ligure per la stagione teatrale 2018 – 2019.

